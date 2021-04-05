На Банковій констатували, що частина медиків сьогодні не змогла потрапити на робочі місця.

Ситуація з перепустками на транспорт, що склалась в Києві, є неприпустимою, адже значна частина працівників підприємств критичної інфраструктури сьогодні не змогли потрапити на робочі місця.

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Про це йдеться у відповідній заяві Офісу президента.

"З 5 квітня цього року перевезення у громадському транспорті в місті Києві може здійснюватися виключно за спеціальними перепустками. Друк спецперепусток, організація їхньої видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва.

Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою", - йдеться в повідомленні.

В ОП наголошують, що влада Києва має терміново виправити ситуацію - забезпечити мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення

Транспортний локдаун у Києві

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками.

Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до поліції через оголошення щодо продажу в Інтернеті спецперепусток для проїзду у громадському транспорті.

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Автор: Дмитро Захаров