Поки в Києві проходив урочистий військовий парад до Дня Незалежності України, українці, що летіли до Єгипту, привітали країну виконанням гімну.
Про це повідомляє "24 канал".
Відео з виконанням "Ще не вмерла Україна" було записано 24 серпня на рейсі авіакомпанії SkyUp Airlines зі Львова.
Читайте такожНіагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України - де дивитися онлайнЯк видно на ролику, гімн співав практично весь салон.
За словами очевидців, ініціатором патріотичного настрою став пілот, який привітав пасажирів словами "Слава Україні".
Нагадаємо, що 24 серпня в Україні та за межами країни відзначали 30-річчя її незалежності.
Цьому була присвячена маса урочистих заходів. Зокрема, у Софії Київській відбувся молебень "Благословення України", а на Майдані Незалежності пройшов парад, перед яким президент Володимир Зеленський виголосив запальну промову.