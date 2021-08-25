Ініціатором патріотичного настрою став пілот, який привітав пасажирів словами "Слава Україні".

Поки в Києві проходив урочистий військовий парад до Дня Незалежності України, українці, що летіли до Єгипту, привітали країну виконанням гімну.

Про це повідомляє "24 канал".

Відео з виконанням "Ще не вмерла Україна" було записано 24 серпня на рейсі авіакомпанії SkyUp Airlines зі Львова.

Читайте такожНіагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України - де дивитися онлайнЯк видно на ролику, гімн співав практично весь салон.

За словами очевидців, ініціатором патріотичного настрою став пілот, який привітав пасажирів словами "Слава Україні".

Нагадаємо, що 24 серпня в Україні та за межами країни відзначали 30-річчя її незалежності.

Цьому була присвячена маса урочистих заходів. Зокрема, у Софії Київській відбувся молебень "Благословення України", а на Майдані Незалежності пройшов парад, перед яким президент Володимир Зеленський виголосив запальну промову.

Автор: Станислав Кожемякин