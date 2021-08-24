На Хрещатику пройшли три колони: піша, повітряна та механізована.

24 серпня, на честь 30-річчя Незалежності України у Києві відбувся парад. Українці плакали від гордості за свою Батьківщину, шанували загиблих воїнів, вітали колони захисників та милувались військовою технікою, яка допомагає нашим бійцям стояти на стражі безпеки.

На початку параду президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 28 липня Дня української державності. Після цього він звернувся до громадян та гостей святкового заходу. Привітати Україну з Днем Незалежності приїхали делегації та поважні гості.

У своїй промові, Зеленський потролив Януковича та не пригадав Порошенко. А його дружина Олена Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним відео.

Президент надав державні нагороди з нагоди Дня Незалежності та посмертно присвоїв звання Герой України співаку Назарію Яремчуку. Під час урочистих заходів стало відомо, що декорації СРСР з Алеї Героїв Небесної Сотні були потрібні для святкового дійства.

Читайте такожУ Львові з нагоди Дня Незалежності відбувся "Марш нескорених" (фото)Українці та гості країни побачили марш та святкові колони військових підрозділів, службових собак та державного оркестру. У небі пройшла колона авіації - сльози гордості викликала легендарна "Мрія" - найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225. МіГ-29 та британські "Тайфунами" відтворили над Майданом кольори українського державного прапора.

Сам Зеленський також розплакався під час прямої трансляції військового параду.

Читайте такожУ Києві військовий під час репетиції параду під овації освідчився коханій: зворушливе відеоПарад сподобався українцям. Окрім техніки та військових, Україна показала усьому світу чуйність, патріотизм та героїзм свого народу.

Після параду у Раді пройшло урочисте засідання до Дня незалежності. Там депутати підтримали законопроект про великий Державний Герб України. Ввечері у Києві відбудеться святковий концерт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали Україну з Днем Незалежності.

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Автор: Поліна Кузенко