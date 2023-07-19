Суд не продовжив строки обовʼязків, покладених на міського голову.

Мер Одеси Геннадій Труханов, який є одним із фігурантів по справі придбання заводу "Краян" за завищеною ціною, позбувся електронного браслета.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, колегія суддів ВАКС не розглянула клопотання прокурора про продовження зобов'язань, покладених на Труханова, який є одним з обвинувачених у справі одеського "Краяну".

У прокуратурі нагадали, що 4 травня суд частково задовольнив клопотання САП про зміну запобіжного заходу Труханову – на 60 діб арештував мера з альтернативою внесення застави 13,42 млн грн. Пізніше за обвинуваченого було внесено заставу та покладено відповідні процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Відео дня

У САП стверджують, що прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строків забовʼязань.

"Проте суд так і не встиг розглянути зазначине клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обовʼязків у обвинуваченого сплив 5 липня. Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на вказану особу", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання поо справі призначено на 26 липня.

Справа "Краяна" - що відомо

У вересні 2016 року Одеська міська рада купила за 185 млн грн будівлю збанкрутілого заводу "Краян" у приватної компанії, яка на початку того ж року заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 млн грн. Мер Одеси Геннадій Труханов та інші посадові особи стали обвинуваченими у справі.

У квітні 2019 року стало відомо, що учасники "схеми" заволоділи 92 млн грн. Вже наприкінці квітня 2023 року ВАКС обрав меру захід у вигляді застави 30 млн 866 тис. грн, яку треба було внести не пізніше 5 днів. Гроші не внесли та 4 травня мера Одеси на 60 діб було заарештовано. У якості альтернативи він повинен був сплатити заставу 13,42 млн грн. Через кілька днів стало відомо, що гроші за нього вніс один із депутатів промерської фракції міськради "Довіряй ділам".

Вас також можуть зацікавити новини: