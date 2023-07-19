Мер Одеси Геннадій Труханов, який є одним із фігурантів по справі придбання заводу "Краян" за завищеною ціною, позбувся електронного браслета.
Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, колегія суддів ВАКС не розглянула клопотання прокурора про продовження зобов'язань, покладених на Труханова, який є одним з обвинувачених у справі одеського "Краяну".
У прокуратурі нагадали, що 4 травня суд частково задовольнив клопотання САП про зміну запобіжного заходу Труханову – на 60 діб арештував мера з альтернативою внесення застави 13,42 млн грн. Пізніше за обвинуваченого було внесено заставу та покладено відповідні процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.
У САП стверджують, що прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строків забовʼязань.
"Проте суд так і не встиг розглянути зазначине клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обовʼязків у обвинуваченого сплив 5 липня. Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на вказану особу", - йдеться у повідомленні.
Наступне засідання поо справі призначено на 26 липня.
Справа "Краяна" - що відомо
У вересні 2016 року Одеська міська рада купила за 185 млн грн будівлю збанкрутілого заводу "Краян" у приватної компанії, яка на початку того ж року заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 млн грн. Мер Одеси Геннадій Труханов та інші посадові особи стали обвинуваченими у справі.
У квітні 2019 року стало відомо, що учасники "схеми" заволоділи 92 млн грн. Вже наприкінці квітня 2023 року ВАКС обрав меру захід у вигляді застави 30 млн 866 тис. грн, яку треба було внести не пізніше 5 днів. Гроші не внесли та 4 травня мера Одеси на 60 діб було заарештовано. У якості альтернативи він повинен був сплатити заставу 13,42 млн грн. Через кілька днів стало відомо, що гроші за нього вніс один із депутатів промерської фракції міськради "Довіряй ділам".