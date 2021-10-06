Ірина Ведиктова крім підозри Геннадію Труханову підписала ще чотири

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала п'ять підозр у справі про земельні махінації в Одесі. ЗМІ з'ясували, кого ще підозрюють, крім міського голови Геннадія Труханова.

Про це пише видання "Страна".

За даними журналістів, в рамках справи про земельні махінації підозри підписали:

меру Одеси Геннадію Труханова;

бізнесмену Володимиру Галантернику;

колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку;

голові фракції "Довіряй справам" в Одеській міській раді та близькому соратнику мера Одеси Олегу Бриндаку;

колишньому депутату міськради й нинішньому директору юридичного департаменту мерії Інні Попівській.

Нагадаємо, що в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли подробиці справи про земельні махінації мера Одеси Геннадія Труханова та місцевих чиновників. За даними САП, угруповання незаконно заволоділо активами територіальної громади Одеси й згодом легалізувало незаконно отримані доходи.

Справа "Краяна"

Влітку 2020 року НАБУ проїло численні обшуки в Одесі у справі про махінації мерії, де фігурують мер Одеси Геннадій Труханов і неофіційний "господар" Одеси Володимир Галантерник.

ЗМІ писали, що обшуки проходили у Галантерника, Труханова і його заступника Павла Вугельмана.

Крім того, обвинуваченими у так званій "справі Краяна" проходили екс-голова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишні директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та екс-заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент Еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ "Valton Group" Ігор Кравченко та директор підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх дії кваліфікували за частиною 5 статті 191 "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб" Кримінального кодексу України.

За даними слідства, підозрювані організували продаж місту адмінбудівлі колишнього заводу "Краян" за свідомо завищеною ціною, в результаті чого громада зазнала збитків у розмірі 185 мільйонів гривень. Надалі ці гроші, ймовірно, планували легалізувати через фіктивну компанію, засновник і керівник якої, за даними НАБУ, проживає на тимчасово окупованій території Луганської області.

Автор: Анастасія Горбачова