Перед госпіталізацією суд заарештував колишнього народного депутата на два місяці без права внесення застави.

Колишнього народного депутата Семена Семенченка, заарештованого у справі про приватну військову компанію, перевели з лікарні до СІЗО СБУ.

Читайте такожСправа Семенченка: суд обрав запобіжний захід екс-комбату ВиногродськомуІнформація про це 3 квітня була опублікована на сторінці Семенченка у Facebook.

"В першу ж ніч мене госпіталізували з діагнозом "миготлива аритмія" в лікарню швидкої допомоги. СБУ відвозила мене до лікарні, вони ж і визначили діагноз. Хлопці в департаменті досудового слідства коректні, кваліфіковані та дисципліновані. Багатьох вже встигли побачити. Пам'ятають і Міхеіла Саакашвілі, Геннадія Корбана та багатьох інших. Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дані отримала дружина екс-нардепа під час апеляційного засідання 1 квітня.

Справа Семенченка

24 березня Служба безпеки України повідомила про викриття та припинення діяльності незаконного збройного формування, так званої "приватної військової компанії". В організації угрупування підозрюють колишнього нардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.

За інформацією СБУ, діяльність "ПВК" була спрямована на вчинення важких злочинів, зокрема, проти нацбезпеки України.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи. Шевченка взяли під варту до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн грн. Семенченка мають тримати в СІЗО два місяці, і права внести заставу в нього немає.

Після обрання запобіжного заходу Семенченка госпіталізували.

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Автор: Катерина Комолова