Колишнього народного депутата Семена Семенченка, заарештованого у справі про приватну військову компанію, перевели з лікарні до СІЗО СБУ.
Читайте такожСправа Семенченка: суд обрав запобіжний захід екс-комбату ВиногродськомуІнформація про це 3 квітня була опублікована на сторінці Семенченка у Facebook.
"В першу ж ніч мене госпіталізували з діагнозом "миготлива аритмія" в лікарню швидкої допомоги. СБУ відвозила мене до лікарні, вони ж і визначили діагноз. Хлопці в департаменті досудового слідства коректні, кваліфіковані та дисципліновані. Багатьох вже встигли побачити. Пам'ятають і Міхеіла Саакашвілі, Геннадія Корбана та багатьох інших. Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що такі дані отримала дружина екс-нардепа під час апеляційного засідання 1 квітня.
Справа Семенченка
- 24 березня Служба безпеки України повідомила про викриття та припинення діяльності незаконного збройного формування, так званої "приватної військової компанії". В організації угрупування підозрюють колишнього нардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- За інформацією СБУ, діяльність "ПВК" була спрямована на вчинення важких злочинів, зокрема, проти нацбезпеки України.
- Підозрюваним обрали запобіжні заходи. Шевченка взяли під варту до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн грн. Семенченка мають тримати в СІЗО два місяці, і права внести заставу в нього немає.
- Після обрання запобіжного заходу Семенченка госпіталізували.
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