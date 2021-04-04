За словами Семенченка, його госпіталізували з діагнозом "миготлива аритмія" / фото УНІАН

Колишнього народного депутата Семена Семенченка, заарештованого у справі про приватну військову компанію, перевели з лікарні до СІЗО СБУ.

Читайте такожСправа Семенченка: суд обрав запобіжний захід екс-комбату ВиногродськомуІнформація про це 3 квітня була опублікована на сторінці Семенченка у Facebook.

"В першу ж ніч мене госпіталізували з діагнозом "миготлива аритмія" в лікарню швидкої допомоги. СБУ відвозила мене до лікарні, вони ж і визначили діагноз. Хлопці в департаменті досудового слідства коректні, кваліфіковані та дисципліновані. Багатьох вже встигли побачити. Пам'ятають і Міхеіла Саакашвілі, Геннадія Корбана та багатьох інших. Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дані отримала дружина екс-нардепа під час апеляційного засідання 1 квітня.

Справа Семенченка

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Автор: Катерина Комолова