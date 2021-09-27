Обвинуваченому заборонено залишати місце проживання з 23:00 до 6:00.

Суд змінив музиканту, ветерану АТО Андрію Антоненку, обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

"Клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково: змінити... запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю на домашній арешт у певний період доби із застосуванням електронного засобу контролю, заборонивши залишати місце свого проживання... з 23:00 до 6:00... по 27 листопада включно", – зачитала фрагмент ухвали суддя Оксана Голуб, яка головувала.

Читайте такожАдвокати обвинувачених у справі Шеремета сумніваються у висновках експертизи та наполягли на огляді авто журналуІншим фігурантам справи лікарю Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь суд продовжив раніше обрані запобіжні заходи.

Нагадавши, Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко перебуває під нічним домашнім арештом, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

Автор: Антоніна Доломанжи