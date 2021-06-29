Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом ще 60 діб, а Дугарь на такий же термін подовжили виконання процесуальних обов’язків

Шевченківський районний суд Києва вчергове подовжив запобіжні заходи обвинувачуваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікарю Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення виніс суд присяжних, задовольнивши клопотання прокурора.

Таким чином, Кузьменко ще 60 діб перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, а Дугарь на 60 діб подовжили зобов’язання виконувати процесуальні обов’язки, а саме за першою вимогою з’являтися до суду та органів слідства.

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Справа про вбивство Шеремета

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Нині Антоненко і Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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Автор: Дмитро Хилюк