Акції на підтримку активіста Сергія Стерненка сьогодні пройдуть у понад 20 містах України

У Харкові під будівлею ОДА розпочалась анонсована удень акція протесту на підтримку засудженого за викрадення людини громадського активіста Сергія Стерненка.

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Територію навколо адміністрації оточили силовики. Відео і фото з місця події опублікувало місцеве видання Накипело.

Протестувальники принесли з собою плакати з гаслами «Стерненку волю!», «Собі 7 років дай, пес», а також жартівливими написами: «Мене викрав Зеленський і вимагав 300 гривень» (300 гривень – саме цю суму, як стверджує потерпілий, вимагав Стерненко за його звільнення – УНІАН).

На деякий час демонстранти зупинили рух на прилеглій вулиці та пройшлися символічною ходою.

Акції на підтримку активіста Сергія Стерненка сьогодні пройдуть у понад 20 містах України.

Вирок Стерненку

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО.

Запобіжний захід не підлягає зміні, тому обвинувачені пробудуть у СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги на вирок.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

На сьогоднішній вечір у понад 20 містах України заявлені акції протесту через вирок Стерненку. За кордоном акції анонсовані у Варшаві, Кракові (Польща), Чикаго (США), місті Малага (Іспанія).

За що засудили Стерненка

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу. Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: УНІАН