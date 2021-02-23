Суд в Одесі сьогодні призначив активісту покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

На сьогоднішній вечір у зв'язку з обвинувальним вироком суду і ув'язненням активіста Сергія Cтерненка заявлені акції протесту в понад 20 містах України і ряді міст за кордоном.

Читайте такожСуд дав Стерненку 7 років ув'язненняПро це повідомляється у Facebook Сергія Стерненка. У повідомленні міститься час та місце зібрання для людей, які обурені вироком одеському активісту.

"Харків. 18:00, ОДА; Львів. 19:00, Площа Ринок; Луцьк. 18:00, прокуратура; Дніпро. 19:00, обласна прокуратура; Івано-Франківськ. 18:30, ОДА; Полтава. 19:00, ОДА; Рівне. 20:00, Майдан, біля пам'ятника Шевченку; Кропивницький. 18:30, площа Героїв Майдану; Тернопіль. 20:00 ОДА; Вінниця. 19:00. Майдан Небесної сотні; Одеса. 20:00. Пам'ятник Дюку; Чернівці, 18:00, Центральна площа; Ужгород, 19:00, Театральна площа; Запоріжжя, 19:00, ОДА; Кривий Ріг. 18:00, на 95-му кварталі біля стели Героїв; Суми. 18:00, пам'ятник Шевченку; Житомир. 18:00, ОДА; Хмельницький. 19:00, Майдан Незалежності; Мелітополь. 19:00, біля Шевченка на площі; Чернігів. 19:00, Червона площа; Дрогобич. 18:30, Стрийська; Херсон. 19:00, площа Свободи; Миколаїв. 19:30, ОДА", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що цей перелік не є остаточним, і що "протестуватиме ще мінімум 15 областей".

За кордоном акції анонсовані у Варшаві, Кракові (Польща), Чикаго (США), місті Малага (Іспанія).

Вирок Стерненку

Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО.

Запобіжний захід не підлягає зміні, тому обвинувачені пробудуть у СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги на вирок.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

Довідка УНІАН. У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Щербіч є партійцем та депутатом від партії "Довіряй ділам", лідером якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

На думку Стерненка, саме Труханов тричі замовляв напади на нього, а також за його вказівки нібито й відкрили це та ще ряд кримінальних проваджень проти активіста.

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Автор: Дмитро Хилюк