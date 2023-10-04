Справу передали в суд, перед яким постане Янукович та весь тодішній силовий блок.

Держбюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року, обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомили у ДБР. У повідомленні підкреслюється, що у вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

Президент України;

Міністр внутрішніх справ;

Заступник міністра внутрішніх справ;

Голова СБУ;

Перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

Міністр оборони України;

Гачальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС;

в.о. начальника ГУ МВС в місті Київ;

заступник начальника ГУ МВС – начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВС в Києві.

Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав, наголошують у ДБР.

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Такі дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждали 887 людей та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн.

Зазначається, що для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, тому розслідування здійснювалось за спецпроцедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Це кримінальне провадження об’єднує 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються у вчиненні з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС після розпаду СРСР проходили військову службу у збройних силах РФ і, як наслідок, набули громадянство РФ, отримали доступ до військової й державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах РФ. Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах РФ, якій давали присягу", - наголошує ДБР.

Зазначається, що зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій.

Максимальне покарання за ці злочини - довічне позбавлення волі.

"Злочини проти основ Національної безпеки не мають терміну давності. Тим більше коли йдеться про трагічні події, які стали фундаментом новітньої історії країни", - підкреслили в ДБР.

Справи Майдану

В Україні заочно судитимуть колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у справі про постачання гранат з РФ під час Революції гідності у лютому 2014 року. Захарченко обвинувачується в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів та розтрати майна МВС в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України п'ятьох колишніх високопосадовців часів Віктора Януковича, у тому числі колишнього очільника МВС Захарченка.

У лютому цього року керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський інформував, що у справах Майдану засуджено лише 50 осіб, зазначивши, що значна кількість проваджень - в судах. За його словами, йдеться про 134 провадження щодо 254 осіб.

Прокурор зазначив, що в кінці 2023 року закінчуються строки давності у 22 справах, а в лютому 2024 року – ще у 22. Він уточнив, що йдеться про тяжкі злочини, зокрема, це справи про побиття мітингувальників 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

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