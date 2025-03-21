В уряді зазначили, що десятки тисяч громадян, які перебувають за межами України, зможуть отримати паспорта і документи.

На розгляд уряду України винесено проєкт постанови, яким спрощується взяття на облік військовозобов’язаних за межами України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук в Telegram.

"На розгляд Уряду внесено проєкт змін до Постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном. Це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч наших громадян, які перебувають за межами України", - зазначила вона.

18 березня вона повідомляла, що проєктом постанови передбачатиметься, що громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років).

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Військовий облік за кордоном

Як повідомляв УНІАН, раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук зазначала, що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно

Наразі це дозволяється громадянам від 18 до 25 років.

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