До цього дистанційно ставати на військовий облік могли чоловіки 18-25 років.

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"Сьогодні провела міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном", - зазначила посадовиця.

За словами Верещук, під час наради було погоджено, що Міністерство оборони в тижневий термін внесе проєкт постанови, згідно з яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають не в Україні, зможуть стати на військовий облік, не відвідуючи ТЦК та не проходячи військово-лікарську комісію. Наразі це дозволяється громадянам від 18 до 25 років.

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Як писав УНІАН, Міноборони ухвалило рішення про те, що військові 18-24 років зможуть здобувати вищу освіту під час служби. У відомстві наголосили, що це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24".

Водночас у ТЦК пояснили, які документи потрібні для повторного проходження ВЛК. Зазначається, що терміни проходження комісії було продовжено через великі черги, а сам процес поступово переводиться у цифровий формат.

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