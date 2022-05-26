Гроші надані США підуть на підтримку британської неурядової організації Halo Trust.

Сполучені Штати надали 4 мільйони доларів нової підтримки для програми очищення територій України від російських мін і нерозірваних бомб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Патрон і його відважні колеги отримують підкріплення. Цього тижня Сполучені Штати надали Україні нову підтримку обсягом 4 млн доларів для знешкодження російських мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Гроші надані США підуть на підтримку британської неурядової організації Halo Trust, підтвердили у Twitter посольства США в Україні.

"Підтримка США дозволить The HALO Trust в Україні розгорнути 10 команд з розмінування. Сполучені Штати підтримують Україну у її боротьбі з наслідками жорстокої війни Росії", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, як писав УНІАН, на розмінування території України від ворожих мін та розтяжок за найбільш оптимістичними прогнозами знадобиться мінімум 5-7 років, але це не враховуючи ліси та великі аграрні поля.

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