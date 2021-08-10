Після дрифту в серці столиці одна особа оштрафована менш ніж на 2 тис. гривень.

За дрифт на Софійській площі Києва влада оштрафувала керівника зйомок Єлизавету Олашко.

Олашко оштрафована на 1 тисячу 700 гривень, повідомляє ТСН.uа з посиланням на слова представника організатора Ігоря Луценка.

За словами організаторів, поліція дала дозвіл на зйомку.

Міська влада стверджувала, що дрифт у центрі Києва був незаконним. Сліди від шин авто вже почали відмивати.

Вранці 10 серпня з'явилося відео, на якому було зазнято, як у Києві на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому дрифтували дві машини. Авто "намалювали" шинами кілька кіл.

Місцева влада повідомила, що зйомка не була санкціонованою.

Поліція розпочала провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("Хуліганство"). Правоохоронці почали розшукувати учасників та організаторів зйомки.

У нашій країні за хуліганство, вчинене без застосування зброї, загрожує штраф чи до п'яти років позбавлення/обмеження волі.

Пізніше стало відомо, що у зйомках брала участь українська співачка Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко). Артистка проїхалася в авто, яке дрифтувало.

Автор: Екатерина Присяжнюк