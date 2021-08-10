Дрифт у Києві знято біля заповідника "Софія Київська".

У центрі Києва на Софійській площі зняли на відео дрифт двох автомобілів.

Автомобілі підрифтували біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому, свідчить відео, яке уFacebook опублікував перший заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко.

Кириленко коротко прокоментував відеоролик: "Що це було?".

На відео видно, як автомобілі швидко їздять навколо пам'ятника і роблять різкі повороти. На площі авто своїми шинами "намалювали" декілька кіл.

На Софійській площі на території Національного заповідника "Софія Київська" знаходиться Софійський собор, побудований у 1011 – 1018 роках.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні відзначатимуть 30-й за рахунком День Незалежності. До свята в Києві приурочено низку заходів, зокрема, великий концерт.

Автор: Екатерина Присяжнюк