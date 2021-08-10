Гендиректор "Софії Київської" зауважила, що у цивілізованому світі подібних запитів на дрифт в історичному місці до місцевих адміністрацій навіть і не надходило б.

На очищення Софійської площі у Києві від слідів гуми після дрифту знадобиться щонайменше три дні.

Про це заявила генеральний директор національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська в інтерв’ю Громадському радіо.

За її словами, прибирати сліди гуми дуже складно.

"Зараз на площі працюють і комунальники, і клінінгові компанії, але дуже тяжко це відмивається. У цивілізованому світі таких запитів (на дрифт в історичному місці – УНІАН) до місцевих адміністрацій не надходило б. Люди мали б розуміти, на якій площі вони претендують на таке "дозвілля". Ця площа бачила Володимира Хрестителя з дружиною Анною Порфірородною, Ярослава Мудрого та його дочок, які стали королевами трьох європейських країн, Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, Івана Мазепу тощо. Проводити те, що сьогодні відбулося – це треба бути взагалі безшабашними, без елементарної культури. Це місце святе, це місце, де зародилася наша держава", – наголосила Куковальська.

Читайте такожУ прокуратурі назвали суму збитків після скандального дрифту на Софійській площіВона додала, що у Києві багато місць, де можна було б провести такий захід без будь-яких перешкод.

"До нас ніяких запитів не надходило. Я думаю, що навіть лист, яким апелює КМДА, був зроблений швидкоруч, заднім числом, коли вже все відбулося. У КМДА компанії відмовили у проведенні заходу, а відмовити компанії могли лише на основі нашого листа. А до нас ніхто не звертався, крім того, з 1 січня 2021 року я особисто передивилася усю пошту – і близько такої інформації там не було", – зазначила Куковальська.

Вона нагадала, що Софійська площа належить місту. Ця зона входить до буферної зони Києво-Печерської лаври та національного заповідника "Софія Київська", проведення там таких зйомок – це порушення.

Екстремальний дрифт на Софійській площі в Києві

10 серпня в центрі Києва на Софійській площі зняли на відео дрифт двох автомобілів. На відео видно, як автомобілі швидко їздять пішохідною зоною навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, роблячи різкі повороти. На площі авто своїми шинами "намалювали" декілька кіл.

Як свідчить допис компанії Red Bull в Instagram, участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona і професійний гонщик Конор Шанахан. Згодом Alyona Alyona виправдалася за участь у скандальній зйомці. Вона думала, що у організаторів рекламної кампанії були всі дозволи.

Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції з приводу екстремальної зйомки за участю машин на Софійській площі, де у небезпеці були пішоходи. На місці зйомок не було встановлено ніяких спеціальних огороджень. У міськадміністрації повідомляють, що через екстремальні маневри забруднено слідами автомобільних шин покриття на історичній площі.

У поліції визнали те, що трапилося хуліганством (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Правоохоронці з'ясували, що в центрі столиці знімали рекламний ролик. Учасників та організаторів зйомки почали розшукувати.

За дрифт на Софійській площі Києва влада оштрафувала на 1 тисячу 700 гривень керівника зйомок Єлизавету Олашко.

Автор: Тамара Отовська