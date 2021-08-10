Реперка думала, що у організаторів рекламної кампанії були всі дозволи.

Українська реперка Alyona Alyona, яка оскандалилася своєю участю в незаконних зйомках реклами RedBull, була впевнена, що у організаторів на руках були всі дозволи.

"RedBull хотів зняти відео з відомим дрифтером Конором Шанаханом, як нам сказали, до Дня Незалежності України. Моя роль полягала в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині. Також мене запевнили в тому, що адміністрація дала всі дозволи. Також мені сказали, що після закінчення цього всього приїдуть клінінгові машини і все почистять. Дати відповіді на всі ваші питання я не можу, бо ні я, ні моя команда нічого цього не організовували. Всі ваші питання задавайте організаторам - RedBull", - сказала зірка в інста-сторіз.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому дрифтували два авто.

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Зйомка не була санкціонованою, через дрифт площа виявилася забрудненою слідами шин авто, тому місцева влада звернулася в поліцію.

У поліції визнали те, що трапилося хуліганством (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Правоохоронці з'ясували, що в центрі столиці знімали рекламний ролик. Учасників та організаторів зйомки почали розшукувати.

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Автор: Діана Могилєвич