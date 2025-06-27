Вакуленко розповіла, що, порівняно з минулими роками, значення порогового балу "склав-не склав" з усіх предметів не змінювалося.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, на тестування у межах основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) зареєструвалися понад 312 тисяч учасників, а взяли участь у ній - понад 284 тисячі вступників.

Директорка центру Тетяна Вакуленко розповіла ZN.UA, що вже можна робити певні висновки на основі результатів 128,8 тисячі учасників: майже всі вони долають порогові бали з української мови, історії, біології і географії.

За її словами, найбільше провалених тестів - з математики, 11,4% (14 686 учасників з 128,8 тис.осіб), на другому місці хімія, яку не склали 5,5% (40 учасників з 770 осіб, що обрали цей предмет ).

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З англійської мови не подолали поріг "склав-не склав" 2,8% (1 377 учасників з 48,9 тис. осіб), з української мови - 0,3% (401 особа зі 128,8 тис), з історії України - 0,15%(185 учасників зі 128,8 тис).

Цікаво, що менш як 1% учасників не склали тести з біології та географії - 0,06% (15 осіб з 26,9 тис.учасників) та 0,07% (21 особа з 30,2 тис.) відповідно.

На думку Вакуленко, такий результат з математики пов'язаний з кількома причинами. Вона пояснила:

"По-перше, математику проходять абсолютно всі вступники, на відміну від предметів за вибором, тобто складають цей предмет і ті, хто свідомо вивчав математику в школі, і ті, хто почав підготовлення за декілька місяців до тестування. Крім того, математика - це той предмет, який, на мій погляд, найважче вивчати в такому нестабільному режимі в умовах тривог, обстрілів, з постійним перериванням занять та відсутністю в деяких регіонах змоги працювати очно".

За її словами, не варто говорити про значну частку тих, хто не склав хімію, адже ці дані непоказові.

"На жаль, цей предмет обирає найменше вступників, тож статистика дуже чутлива до кожного результату. Так, усього 722 особи проходили тестування з хімії в межах перших сесій оцінювання, не склали цей предмет усього 40 осіб", - пояснила вона.

Вакуленко розповіла, що, порівняно з минулими роками, значення порогового балу "склав-не склав" з усіх предметів не змінювалося.

НМТ в Україні

Раніше Вакуленко попередила, що на час повітряної тривоги всі іспити Національного мультипредметного тесту призупинятимуться. За її словами, якщо повітряна тривога дуже тривала - 2,5 години і більше, то вступникам запропонують пройти оцінювання в межах додаткової сесії НМТ.

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