На час повітряної тривоги іспити НМТ призупинятимуть, - УЦОЯО

Учням пояснили основні моменти проведення цьогорічного НМТ і про варіанти, які матимуть вступники при оголошенні повітряної тривоги на тривалий час.

На час повітряної тривоги всі іспити Національного мультипредметного тесту (НМТ) призупинятимуться. Про це попередила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко, роз’яснюючи в ефірі "Київ 24" правила цьогорічного тестування.

"На час повітряної тривоги всі тестування призупинятимуться. На цей час зупинятимуть облік часу тестування для абсолютно всіх вступників. Після цього ми беремо лише найнеобхідніші особисті речі і спускаємось в укриття. Перебуваємо в укритті до того часу, поки не закінчиться повітряна тривога", - пояснила вона.

За словами Вакуленко, якщо повітряна тривога дуже тривала – 2,5 години і більше, то вступникам запропонують пройти оцінювання в межах додаткової сесії НМТ.

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"Але досвід минулих років показує, якщо вступники готові працювати далі і працівники центру оцінювання мають таку змогу, тобто наприклад, є громадський транспорт, який ходить, то вступники часто просять, щоб тестування продовжувалось попри тривалу повітряну тривогу, і завершують виконання завдань в той день, коли прийшли в межах основної сесії", - зауважила вона.

В іншому разі, пояснила директора УЦОЯО, учасники тестування напишуть заяву на участь у додатковій сесії оцінювання, що буле проведена в липні.

Основна ж сесія тестування проводиться в травні. 7 травня в персональні електронні кабінети абітурієнтів надійдуть персональні запрошення на проходження Національного мультипредметного тесту. розпочнуться 14 травня. Цьогоріч будуть завдання з 4-х предметів, один з них – на вибір вступника.

З собою на тест потрібно брати документ, що підтверджує особу, а також сертифікат учасника НМТ.

Кожен учасник НМТ, який прийшов на іспити, матиме місце для особистих речей, де залишатиме електронні засоби- телефони, смартгодинники, а також воду і їжу.

"Воду не можна носити близько до комп’ютера, щоб раптово через хвилювання не залити техніку водою, але в будь-який момент можна буде підійти і попити", - пояснила Вакуленко.

"Тестування доволі тривале – це 4 години. У ці 4 години потрібно мати якийсь час для вбиральні, перекусу. І це 20 хвилин поміж двома блоками тестів . Тобто спочатку відбудеться оцінювання з української та математики. Там можна самостійно розподілити дві години тестування і виконувати завдання в тому порядку і в тому темпі як зручно. Потім 20 хв перерви, коли можна відвідати вбиральню і поїсти, просто подивитись у вікно і переналаштуватися на інші предмети. І лише потім проходитимете оцінювання з історії України і того предмета, який обрали самостійно", - розповіла Вакуленко.

Водночас вона зауважила, що вбиральню можна відвідувати і в будь-який інший момент поза виділеними на 20 хвилинами перерви в НМТ. Але в такому випадку перебування у вбиральні забирає той час, що виділений на тестування.

"Все потрібне для тесту видаватимуть на місці, окрім ручки, перекуса і води", - сказала директорка УЦОЯО.

Вакуленко зазначила, що абсолютно всі варіанти тестових завдань для учасників є різні і повторюватись протягом сесії не будуть.

"І я б не витрачала час на місці учасників на знаходження якихось завдань у тік-тоці. Тому що ми викладаємо щорічно приклади тестів. Минулого року виклали два варіанти, які реально використовувались під час тестування. І оскільки по-суті якихось змін у змісті текстів не відбулося, структура та сама, то інформацію, якими будуть тести можна отримати вже зараз, не вишукуючи їх в тік-тоці чи інших мережах", - зазначила вона.

НМТ в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні цього року вступники складатимуть НМТ протягом травня-липня: основна сесія буде з 14 травня до 25 червня, а додаткова – з 14 до 25 липня.

У 2025 році, як і минулого року, НМТ можна буде скласти і за кордоном: наразі у переліку доступу 30 країн.

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