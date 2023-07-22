Наявність ідентифікаційного номера PESEL не є перешкодою для виїзду до іншої країни.

Українці, які прибули в Польщі після повномасштабного вторгнення найчастіше цікавляться питаннями легалізації, пов’язаними з використанням та втратою статусу PESEL UKR. Це документ, що підтверджує надання громадянам України тимчасового захисту в Польщі і є підставою до легального перебування, доступу до ринку праці в країні та соціальних виплат, безкоштовної медицини.

Експерти з легалізації Міграційної платформи EWL зібрали найбільш розповсюджені питання стосовно PESEL UKR і дали свій коментар.

На скільки днів громадянин України може виїхати в Україну, якщо він має PESEL UKR?

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Громадянин України може виїхати в Україну не більше ніж 30 днів, за один виїзд. Якщо він виїжджає з Польщі на строк понад 30 днів, то, відповідно до Закону про допомогу громадянам України, втрачає статус PESEL UKR, а також усі соціальні виплати в Польщі.

Експерти EWL рекомендують при кожному перетині польсько-українського кордону звертатись до прикордонників з проханням ставити штампи в закордонний паспорт, а також показувати електронний документ в мобільному додатку Diia.pl.

Чи можна, маючи PESEL UKR, подати документи на отримання дозволу на тимчасове перебування (карту тимчасового побиту)?

З 1 квітня 2023 року громадяни України, які мають номер PESEL зі статусом UKR, можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування тільки з метою працевлаштування, виконання висококваліфікованої роботи або ведення господарської діяльності.

Протягом якого часу треба подати заяву на отримання PESEL UKR?

Заяву на отримання PESEL UKR треба подати протягом 30 дні від дати перетину кордону. Наявність статус PESEL UKR є підтвердженням отримання тимчасового захисту в Польщі.

Чи може українець виїхати в іншу країну ЄС після отримання PESEL?

Наявність ідентифікаційного номера PESEL не є перешкодою для виїзду до іншої країни. Натомість, у такому випадку ви маєте відмовитися від фінансової допомоги в Польщі (наприклад, виплати на дитину за програмою 500+), повідомивши про це Управління соціального страхування Польщі ZUS. Інакше, якщо ви, наприклад, поїхали до Німеччини і там отримуватиме соціальну допомогу і не відмовитеся від допомоги в Польщі, згодом все одно польські державні органи контролю змусять вас повернути ці кошти.

Чи можна змінити PESEL виданий до повномасштабного вторгнення в Україну, на PESEL UKR?

Ця можливість є доступною для громадян Україн, які отримали PESEL, до 24 лютого 2022 року, на момент війни були в Україні і перетнули кордон після повномасштабного вторгнення та хочуть отримати статус тимчасового захисту в Польщі.

В такому випадку його необхідно оновити й отримати статус УКР (UKR). Для цього треба відвідати муніципальний офіс (Urząd), здати відбитки пальців і зробити нову фотографію. Сам номер при цьому не зміниться.

Як я можу втратити статус UKR?

Основні причини:

виїзд за кордон Польщі більше, ніж на 30 днів;

якщо громадянин України змінив свої документи, але не повідомив про це Управління соціального захисту ZUS в Польщі;

якщо громадянин України ігнорує запити ZUS. Управління соціального захисту в Польщі може телефонувати або ж писати листи, аби перевірити, чи перебуваєте ви у Польщі. Такі запити не варто залишати без відповіді, бо є ймовірність втратити статус UKR;

якщо громадянин України отримав захист в іншій країні.

Якщо громадянин України втратив статус UKR у Польщі і ніяких порушень не було, необхідно звернутися до найближчого гмінного управління Польщі із заявою відповідного зразка, мати із собою паспорт та PESEL. А також потрібно знати точну дату виїзду та в’їзду в Польщу та вказати причину подорожі.

Українські біженці у Польщі - деталі

З 1 липня відбулося друге за рік зростання мінімальних зарплат у Польщі. Це означає, що мінімальні оклади та погодинні ставки для українців в Польщі також зросли на 110 злотих брутто (майже на 1 тис.грн) - до 3 600 злотих брутто (орієнтовно 2783 злотих нетто - приблизно 25,3 тис.грн,) для тих, хто працює за трудовим договором.