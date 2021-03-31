Цього року з квітня по червень до ЗСУ планують призвати 6,5 тисяч строковиків, ву той час як минулого весняного призову - 9 тисяч.

У Збройних силах України зменшиться кількість військовослужбовців строкової служби у зв’язку зі зростанням кількості контрактників у армії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління організації комплектування рядовим та сержантським складом Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, полковник Валерій Дендебера під час онлайн-брифінгу.

Він зауважив, що 1 квітня в Україні розпочинається черговий призов на військову строкову службу. Так, у період з квітня по червень цього року буде призвано на строкову військову службу 14 тис. 246 осіб. Зокрема, до ЗСУ – 6 тис. 500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600, Національної гвардії – 4 тис. 646, Державної прикордонної служби – 2 тис. 500.

"Для порівняння, минулого року на строкову військову службу до ЗСУ було призвано у травні-липні 9 тис. осіб та у жовтні-грудні - 7,5 тис. осіб. Показники цьогорічного призову до ЗС зменшено до 6,5 тис. осіб у зв’язку зі збільшенням кількості військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних сил", - зазначив Дендебера.

Відтак, за його словами, до лав ЗСУ призивають дедалі меншу кількість строковиків, водночас деякі інші військові формування, навпаки, наростили свою чисельність.

Весняний призов в Україні 2021

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні-червні 2021 року.

24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №71/2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році".

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Автор: Костянтин Гончаров