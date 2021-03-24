Кабінет міністрів затвердив чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні-червні 2021 року.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду. Рішення прийнято без обговорення.
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Усього відправленню у війська в рамках весняного призову підлягає 14 тис. 246 осіб. З них до Збройних сил - 6 тис. 500, Держспецтрансслужби - 600, Національної гвардії - 4 тис. 646, Держприкордонслужби - 2 тис. 500.
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