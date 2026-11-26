Сам вік не може бути причиною для відрахування, однак тих, хто лише формально є студентом і не виконує навчальний план, позбавлять статусу здобувача освіти.

В українських закладах вищої освіти можуть перевіряти студентів віком від 25 років, щоб з'ясувати, чи справді вони навчаються та чи дотримуються правил зарахування.

Водночас сам по собі вік не є підставою для відрахування або позбавлення відстрочки від мобілізації. Рішення щодо кожного студента мають ухвалювати індивідуально, спираючись на конкретні факти. Про це розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко в інтерв'ю РБК-Україна.

Що саме перевірятимуть у студентів віком від 25 років

Перевірки у вишах стосуватимуться двох основних питань: чи дотримується навчальний заклад правил зарахування та чи відбувається навчання насправді.

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За словами Трофименка, особлива увага до вступу в аспірантуру не означає, що можна ігнорувати можливі порушення на інших рівнях освіти.

Посадовець наголосив, що навчання не повинно використовуватися як формальне прикриття для отримання відстрочки від мобілізації.

Чи можуть відрахувати студента лише через вік

Заступник міністра окремо наголосив, що вік понад 25 років сам по собі не є порушенням і не може бути підставою для відрахування.

Людина має право змінювати професію та здобувати нову освіту навіть у 30 чи 40 років. Наприклад, дорослий студент може вступити до університету, щоб отримати інженерну спеціальність і працювати в енергетичній галузі.

"Ми зацікавлені, щоб дорослі навчалися", – зазначив Трофименко.

Відстрочка залежить від форми навчання та рівня освіти

У МОН нагадали, що право на відстрочку від мобілізації визначається законодавством. Для студентів воно, зокрема, залежить від форми здобуття освіти та її рівня порівняно з уже отриманим.

Зокрема, значення мають денна або дуальна форма навчання, а також те, чи здобуває людина вищий рівень освіти.

Трофименко пояснив, що вступати на той самий освітній рівень повторно не заборонено. Однак у такому випадку студентська відстрочка на цій підставі не надається.

Кого можуть відрахувати після перевірок у вишах

Під час перевірок важливо встановити, чи справді студент виконує навчальний план і як оцінюють його знання. Саме конкретні факти мають бути підставою для висновків щодо можливих порушень.

"Під час перевірки потрібні факти: чи виконує студент навчальний план, як оцінюють його знання", – пояснив заступник міністра.

Він також підкреслив, що кожне рішення щодо відрахування має бути індивідуальним і відповідати законодавству.

Якщо ж у відомостях про освіту виявлять помилки, їх потрібно виправляти через відповідний навчальний заклад. Це необхідно, щоб людина могла підтвердити своє законне право на відстрочку від мобілізації.

Перевірки в українських вишах

Як повідомляв УНІАН, у січні 2027 року в українських вишах розпочнеться повторна перевірка студентів віком понад 25 років. Кількість студентів віком понад 25 років зросла приблизно з 30 тисяч у 2021–2022 роках до 217 770 осіб. У деяких закладах такі студенти становлять до 98% контингенту.

У МОН підкреслили, що перевірки виявляють численні порушення під час зарахування, навчання та оцінювання студентів. Ректорів закликали перевірити результати навчання під час поточної сесії.

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