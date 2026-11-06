У вишах проведуть масштабну перевірку студентів віком понад 25 років

Кількість студентів віком понад 25 років за час війни зросла у вісім разів.

У січні 2027 року в українських вишах розпочнеться повторна перевірка студентів віком понад 25 років. Про це повідомив голова Державної служби якості освіти (ДСЯО) Руслан Гурак у ході зустрічі з ректорами закладів вищої освіти.

За його словами, кількість студентів віком понад 25 років зросла приблизно з 30 тисяч у 2021–2022 роках до 217 770 осіб.

Він зазначив, що у деяких закладах такі студенти становлять до 98% контингенту.

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Гурак підкреслив, що перевірки ДСЯО виявляють численні порушення під час зарахування, навчання та оцінювання студентів. Ректорів закликали перевірити результати навчання під час поточної сесії.

У січні 2027 року ДСЯО планує повторно проаналізувати ситуацію в університетах.

Перевірки ДСЯО в навчальних закладах

Як повідомляв УНІАН, у червні Державна служба якості освіти проводила вже перевірки в навчальних закладах.

Торік за її наслідками відрахували майже 30 тисяч. Йдеться про студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації, бо кількість чоловіків віком понад 25 років, які навчаються у коледжах та вишах, за час повномасштабної війни зросла майже у вісім разів.

Гурак розповідав, що під час перевірок виявили, зокрема, порушення при зарахуванні такої категорії, організації освітнього процесу, відвідуванні занять. За його словами, проблема досі масштабна.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в системі освіти загалом на всіх рівнях - фахової передвищої, вищої, аспірантури і докторантури - навчалися в середньому плюс-мінус 30 000 студентів чоловіків старше 25 років. Станом на 1 травня цього року в системі навчається 230 000 таких студентів.

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