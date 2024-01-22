Його взяли під варту із можливістю внесення застави.

У понеділок, 22 січня 2024 року, суд обрав запобіжний захід сину скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа Гринкевича. Його взято під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі пів мільярда гривень.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що Гринкевич-молодший є одним з пʼятьох підозрюваних у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

"Прокуратура просила про заставу в розмірі 500 мільйонів гривень. Серед ризиків прокурори називали те, що він може переховуватися, знищувати документи та впливати на свідків", – йдеться у повідомленні.

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Відомо, що Гринкевича затримали під час планування перетину кордону. Сам він каже, що не мав наміру тікати, а в Одесі перебував у власних справах. Крім того, він заявив, що особисто підозру йому не вручали, а звʼязку він не мав, бо під час обшуків забрали усі його телефони.

Усі звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу Гринкевич-молодший відкидає. Він каже, що від слідства не переховувався, і знав, що перебуває в розшуку.

Адвокат Романа Гринкевича на засіданні сказав, що його підзахисний сам планував їхати до Києва щоб подати заяву про розгляд відповідного клопотання, але "о 7-й ранку практичного голого дістали його в квартирі".

Оновлено: Адвокат Гринкевича заявив, що рішення суду про тримання під вартою є "незаконним і необгрунтованим". Водночас заставу в розмірі 500 мільйонів він назвав "завідомо непомірною". Сторона захисту подаватиме апеляцію.

Справа Гринкевичів

29 грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали під час намагання підкупити працівника Державного бюро розслідувань. Він намагався дати хабар у розмірі 500 тис. доларів одному з керівників слідчого управління ДБР в обмін на зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Підконтрольні Гринкевичу компанії є одними з найбільших постачальників Міністерства оборони. Бізнесмен виграв 23 тендери на постачання одягу ЗСУ на понад 1,5 млрд грн. Багато угод так і не було виконано, виконано частково або за завищеними цінами. Збитки можуть перевищувати 1 млрд грн.

11 січня ДБР заарештувало майно Гринкевичів та підконтрольних бізнесмену компаній. Окрім Ігоря Гринкевича, кількох фігурантів справи уже затримано. Вранці 22 січня також затримали його сина – оголошеного в розшук Романа Гринкевича – при спробі організації незаконного перетину кордону.

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