Сина скандального бізнесмена затримали сьогодні вранці в Одесі при спробі організації незаконного перетину кордону

Державне бюро розслідувань клопотатиме в суді про запобіжний захід у вигляду арешту для сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов під час брифінгу. Він нагадав, що наразі Роман Гринкевич перебуває на шляху до суду.

"Я зараз вам однозначно можу сказати, що ми будемо клопотати про обрання запобіжного заходу - арешт, але ми всі розуміємо, що є альтернатива запобіжного заходу, - це застава. Будемо комунікувати з прокурорами", - сказав Сухачов.

В Одесі затримали Романа Гринкевича - головне про подію

Сьогодні зранку в Одесі затримали сина відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа, якого раніше офіційно оголосили у розшук.

За словами Сухачова, Романа Гринкевича затримали о 07:00, на підставі ухвали суду. Директор ДБР нагадав, що його батько - приватний підприємець - підозрюється в організації злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами.

Члени цієї злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 млн гривень.

Затриманому сьогодні учаснику злочинної схеми, як і його батьку, повідомлено про підозру, однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя. За оперативною інформацією, він намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

29 грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали при спробі дати хабар у розмірі 500 тис. доларів одному з керівників слідчого управління ДБР. Гроші він пропонував за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Відомо, що компанії цього бізнесмена є одними із найбільших постачальників Міністерства оборони - він отримав 23 тендери на постачання одягу армії на понад 1,5 млрд грн. Багато угод так і не було виконано, виконано частково або за завищеними цінами. Сума збитків може перевищувати 1 млрд грн.

11 січня ДБР заявило про арешт майна сімʼї Гринкевичів та компаній, підконтрольних бізнесмену.

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