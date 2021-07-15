Зловмисників обіцяють відправити на батьківщину.

На чеченському весіллі, яке вчора святкували із застосуванням зброї в передмісті Одеси, було кілька росіян.

Про це в Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

"Оскільки не вміють "діти гір" поводитися зі зброєю законно, то будуть без неї відповідати за законом. Нічого тут свої дурні традиції розводити. І хоча стріляв наш правопорушник-співвітчизник, який вже навіть кається публічно, там серед всієї "грядки" є кілька цікавих персонажів з російським громадянством і дозволом на тимчасове проживання. Доведеться деяких додому в гори видворити. Нехай там собі джигітують", - написав Шевченко.

За його словами, зброю, імовірно, карабін-коротун, з якого стріляв зловмисник, вилучено поліцією в якості речового доказу.

Стрілянина на весіллі під Одесою

14 липня в селі Фонтанка Одеської області чоловік, що пересувався на автомобілі, влаштував стрілянину з автоматичної зброї біля ТРЦ "Рів'єра". Інший чоловік на іншому автомобілі в цей час влаштував дрифт на дорозі.

Також очевидці повідомили про постріли з розташованого недалеко ресторану "Море", де "відзначають весілля чеченці". На місце виїхала поліція, був введений план "Перехоплення". В результаті затриманий влаштував стрілянину біля ТРЦ 22-річний Кирило Крамаренко.

Відкрито провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Весілля було у 24 – річного Магомеда Закарієва - відомого спортсмена.

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Автор: Лариса Козова