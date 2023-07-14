Суд вирішив, що екс-намісник Києво-Печерської лаври Паша "Мерседес" має перебувати під вартою.

Солом'янський суд Києва міста Києва вирішив, що екс-намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") має перебувати під вартою.

Йому замінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою строком до 14 серпня 2023 року.

При цьому суд визначив Павлу Лебедю альтернативний запобіжних захід у вигляді застави у розмірі 33 мільйони 300 тисяч гривень. Вона може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими особами. Як зазначив на суді прокурор, Лебідь спілкувався зі свідком у справі.

Павло Лебідь вважає, що він не винен, а рішення в суді ухвалювалося під тиском "тих людей, які в цьому зацікавлені".

При цьому зазначив, що його адвокати подаватимуть апеляцію, а в нього немає 33 мільйони, щоб заплатити заставу, яку визначив суд. При цьому пожартував, що таку заставу за нього хіба може заплати хіба прокурор, бо "в мене таких грошей немає".

Зазначив, що його матері немає бути соромно, бо "мене судять за "Христа, за віру". Зазначив, що на нікого не ображається.

"Тільки передаю слідчого та прокурора в руки божі, нехай їм воздасться за сьогоднішній день", - зазначив він якесь таке своєрідне прокляття.

При цьому охорона суду сказали йому виходити, але почав розповідати, що спілкується з журналістами. Але все таке під конвоєм покинув залу суду.

Справа Паші "Мерседеда" - деталі

На початку квітня екс-настоятелю Лаври Павлу Лебідю вручили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій країни-агресора. Суд відправив його під домашній арешт.

30 червня Солом'янський суд Києва залишив екс-намісника Києво-Печерської лаври під цілодобовим домашнім арештом. Він мав перебувати під домашнім арештом до 31 серпня.

Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності Петра Лебідя і повідомила йому нову підозру.

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