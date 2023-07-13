Митрополит УПЦ МП назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом".

Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), відомого за прізвиськом "Мерседес", і повідомила йому нову підозру.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.

"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави", - йдеться у повідомленні.

Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Водночас, ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

У зв'язку з цим, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

▪️ ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справа Паші "Мерседеса" - дателі

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

Незабаром суд обрав йому запобіжний захід на 60 діб – митрополита відправили під домашній арешт з електронним браслетом. Пізніше цей захід було продовжено.

Митрополит заявляв, що нібито не може перебувати під домашнім арештом. Мовляв, у будинку, де він перебуває, нема, де спати, а також тепла і світла. Журналісти знайшли цей будинок і спростували заяви Павла.

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