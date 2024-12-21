Поруч знаходиться підземна галерея з картинами, що світяться в темряві.

В Одеській області відкрито найбільшу у світі резиденцію Святого Миколая, що розміщена у катакомбах.

Про це УНІАН повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, саме сьогодні, 21 грудня, резиденція оголошена світовим рекордом.

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"Рекорд звучить так – Найбільша площа підземної резиденції Святого Миколая у катакомбах. Вона створена в стилі казкового фентезі й розміщена в Нерубайських катакомбах на Одещині", - уточнила Вєтрова.

Вона додала, що експерти Національного реєстру рекордів разом з професійними геодезистами здійснили перевірку площі резиденції. На основі відповідних документів, об’єм яких становить 84 сторінки, у суботу оголошено площу нового світового рекорду – 361 кв. метр.

Як уточнила керівниця реєстру, заміряти площу резиденції було дуже складно, бо поверхня у катакомбах нерівна.

"Наразі можна офіційно заявити – більше ніде у світі такого немає... Резиденція розміщена в унікальному артпросторі, який створений в катакомбах. Поруч знаходиться магічний Сад чудес та підземна картинна галерея, де картини написані люмінофорними фарбами, які світяться в темряві, створюючи фантастичне враження", - розповіла Вєтрова.

Вона також звернула увагу, що відкриття такого простору дуже важливе для дітей, в тому числі з психологічного погляду.

"Діточки отримали можливість озвучити своє заповітне бажання Святому Миколаю, зануритися в чаклунство і, не дивлячись на війну, повірити в диво", - акцентувала Вєтрова.

Резиденція працюватиме всі святкові дні, та зараз вирішується питання щодо можливості її функціонування цілий рік.

Представниця реєстру додала, що схожий приклад є у Фінляндії, де село Санта-Клауса, якого фіни звуть Йоулупуккі, працює весь рік. Це своєрідний парк розваг, розташований неподалік від міста Рованіємі в провінції Лапландія.

Інший рекорд України з катакомб

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році до Книги рекордів України внесено картинну галерею, розміщену в катакомбах Одеської області. Фіксацію рекорду "Перша підземна картинна галерея в катакомбах" було проведено 25 листопада в селі Нерубайське Одеської області.

Галерея, яка розміщена в одному з відсіків підземелля меморіального комплексу "Нерубайські катакомби", є унікальною. В експозиції "Симфонія світла" на той момент було представлено 35 картин місцевих художників, виконаних із застосуванням сучасних технологій - спеціальних нечутливих до вологи фарб, що світяться в темряві.

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