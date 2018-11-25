До Книги рекордів України внесено картинну галерею, розміщену в катакомбах Одещини (фото)

В експозиції «Симфонія світла» на даний момент представлено 35 картин місцевих художників, виконаних із застосуванням сучасних технологій - спеціальних нечутливих до вологи фарб, що світяться в темряві.

До Книги рекордів України внесено картинну галерею, розміщену в катакомбах Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, фіксацію рекорду «Перша підземна картинна галерея в катакомбах» проведено сьогодні, 25 листопада, керівником проекту «Національний реєстр рекордів України» Ланою Вєтровою в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області.

За її словами, ця картинна галерея, яка розміщена в одному з відсіків підземелля меморіального комплексу «Нерубайські катакомби», є унікальною. В експозиції «Симфонія світла» на даний момент представлено 35 картин місцевих художників, виконаних із застосуванням сучасних технологій - спеціальних нечутливих до вологи фарб, що світяться в темряві.

«Спеціальне обладнання дає змогу задавати часові інтервали зміни «дня і ноч ». Також у галереї встановлені ультрафіолетові лампи для «підзарядки» люмінофора», - зазначила Вєтрова.

Ідея створення галереї виникла 5 років тому у керівника арт-студії «Золотий перетин» Марії Василевської та учасниці студії Світлани Ганич.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в катакомбах Біляївського району Одеської області відкрили постійно діючу картинну галерею.