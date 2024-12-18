Протягом 24 годин після подачі заявки військовий отримає відповідь.

В "Армії+" з'явилася можливість написати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Ми зробили функціонал в "Армія+"... для того, щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу після СЗЧ і зміг оперативно поновитися на службі, повернути собі соціальні гарантії, повернути собі заробітну плату і далі вже в такому статусі повернутися саме до тієї військової частини, яку він хоче обрати, де він хоче служити", – сказала Черногоренко.

Вона додала, що протягом 24 годин після подачі рапорту військовий отримає повідомлення про те, що він має прибути що нової військової частини батальйону резерву. Вона нагадала, що наразі є 17 таких частин, де військового зможуть швидко поновити на службі.

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"Це тимчасовий пункт, з якого він може перевестися в ту військову частину, яку вважає релевантною для себе, де він довіряє командиру, де він довіряє побратимам і може бути мотивованим. Тобто 72 години на розгляд рапорту, 24 години - на прибуття до батальйону резерву. І вже з резервної частини він знову ж таки через "Армія+" подає рапорт на переведення до своєї цільової військової частини", - додала Черногоренко.

СЗЧ в Україні: важливі новини

Раніше в Україні прийняли закон про повернення на службу після першого самовільного залишення частини. Ним передбачається поновлення виплат грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій у разі добровільного повернення військового із СЗЧ.

Журналісти Associated Press у листопаді повідомляли, що реальна кількість дезертирів в українській армії може сягати 200 тисяч військовослужбовців.

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