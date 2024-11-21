Розпочаті кримінальні провадження щодо СЗЧ та дезертирства не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини (СЗЧ) або дезертирував.

Як повідомив у Telegram-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", за це рішення проголосували 253 народних депутати. Йдеться про проект Закону про внесення зміни до ч. 2 ст. 24 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12095). "Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - пояснив Железняк.

Крім того, додав він, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

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Водночас розпочаті кримінальні провадження щодо правопорушень за ст. 407 і 408 Кримінального кодексу, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність продовжувати служити, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Боротьба із СЗЧ в Україні

20 серпня Верховна Рада передбачила звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності в окремих випадках за СЗЧ та дезертирство. Йдеться про ухвалення в цілому законопроекту №11322, яким визначено коли порушник може уникнути відповідальності.

Так, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, якщо це трапилося вперше; якщо порушник на стадії судового розгляду заявив про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби; якщо командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.

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