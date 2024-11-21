Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини (СЗЧ) або дезертирував.
Як повідомив у Telegram-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", за це рішення проголосували 253 народних депутати. Йдеться про проект Закону про внесення зміни до ч. 2 ст. 24 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12095). "Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - пояснив Железняк.
Крім того, додав він, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.
Водночас розпочаті кримінальні провадження щодо правопорушень за ст. 407 і 408 Кримінального кодексу, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність продовжувати служити, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
Боротьба із СЗЧ в Україні
20 серпня Верховна Рада передбачила звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності в окремих випадках за СЗЧ та дезертирство. Йдеться про ухвалення в цілому законопроекту №11322, яким визначено коли порушник може уникнути відповідальності.
Так, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, якщо це трапилося вперше; якщо порушник на стадії судового розгляду заявив про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби; якщо командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.