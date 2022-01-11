Талони на їжу в Україні можуть отримати незахищені верстви населення.

У середині січня в офісі президента обговорюють можливість введення талонів на їжу. Продуктові картки, швидше за все, отримають найменш захищені верстви населення. І хоча талони на продукти асоціюються у нас з Радянським Союзом, нині така соціальна допомога діє в багатьох країнах світу.

Наприклад, в США людям з низьким доходом видають талони, які еквівалентні грошам. За них можна купити продукцію у місцевих фермерів. На таку програму в Штатах щорічно витрачають 80 млрд доларів.

Продуктові картки в Україні - що відомо

Талони на продукти харчування отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, а й в електронному - в додатку "Дія". Ймовірно, ці картки будуть схожі на "Карту киянина" та картки "єПідтримка" (1000 гривень за вакцинацію), які вже діють в Україні.

Картки видаються для допомоги населенню, адже всі продукти харчування стрімко дорожчають. Особливо швидко зростають ціни на яйця, свинину, соняшникову олію.

Що можна купити на продуктові картки

Такі талони діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". До такого переліку належать:

гречка;

цукор;

макарони;

пшеничне борошно;

молоко пастеризоване 2,5%;

пшеничний батон;

хліб житньо-пшеничний;

курячі яйця;

м'ясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Хто отримає талони на їжу

Поки що влада не назвала критерії отримання продуктових карток. Відомо, що талони призначаються для малозабезпечених. За різними підрахунками, в Україні на цей час налічується від 20% до 50% бідного населення.

Нагадаємо, що комунальну субсидію в Україні отримують 2,5 мільйона домогосподарств. Тому можна очікувати, що і продуктові картки отримають мільйони українців. Деякі експерти припускають, що в першу чергу картки видадуть пенсіонерам з мінімальною пенсією.

У скільки введення продуктових талонів обійдеться Україні

За оцінками експертів, для введення продуктових талонів доведеться витратити 50 млрд гривень. Сума немаленька, тому інші соціальні програми можливо доведеться урізати. Ініціатива найсильніше вдарить по працездатному населенню, які є платниками податків.

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