Через підвищення цін на продукти в Україні можуть запровадити аналог американській програмі додаткової допомоги в галузі харчування.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко не виключив запровадження чогось на кшталт "продуктових карток", які діють у США.

Про це він повідомив в коментарі виданню BBC Ukraine.

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Через рекордні ціни на енергоносії у 2021 році очікується значне здорожчання харчових продуктів.

Офіс президента готує варіанти "антикризових заходів".

"В офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться", - зазначив Устенко.

"Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", - додав він.

Радник президента з економічних питань наголосив, що на такий крок можуть піти "в разі необхідності".

Зауважимо, в США діє програма продовольчих чеків SNAP (Програма додаткової допомоги в галузі харчування, Supplemental Nutrition Assistance Program). Програма передбачає щомісячні дотації тим, хто цього потребує. Тим вона відрізняється від радянських "продуктових карток", які передбачали видачу певного обсягу певних харчових продуктів.

Нагадаємо, за прогнозами українські тепличні овочі коштуватимуть удвічі дорожче за імпортні.

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