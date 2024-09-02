Лікарі онкоцентру танцювали на столах під час застілля в ході науково-практичної конференції.

Керівник Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим’як та три його заступники звільнилися після скандалу з танцями на столах під час науково-практичної конференції. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш.

"Керівник обласного протипухлинного центру ухвалив рішення написати заяву на звільнення. Тож його контракт припинений достроково за угодою сторін, відповідне розпорядження я вже підписав", - зазначив посадовець.

Також, за словами Карауша, рішення звільнитись із адміністративних посад ухвалили усі три заступники керівника.

"Водночас лікарі не постраждали, заклад працює у плановому режимі і людям надають допомогу. Виконання обов'язків керівника наразі покладено на завідувача абдомінального відділення цього підприємства Сергія Михайловського. Це історія, яка має застерегти інших, що під час війни така поведінка — ганебна і просто неприпустима", - підкреслив голова облради.

Карауш додав, що у протипухлинному центрі буде сформовано нову команду, яка працюватиме по-іншому й відповідно до вимог часу, адекватності, культури.

Що передувало

Днями рівненська журналістка Ольга Підгородецька опублікувала відео, на якому лікарі Рівненського протипухлинного центру під час застілля в ході конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" танцюють на столах та водять навколо них хороводи.

Люди в соцмережах засудили поведінку лікарів. На подію також відреагувала місцева влада. Зокрема, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш заявив, що був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході.

"Під пісню про Україну... Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв? Цей випадок уже обговорили з начальником ОВА Олександром Ковалем. Ми одностайні – наслідки будуть, навіть кадрові", - пообіцяв Карауш.

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