Російські атаки становлять значний ризик для безпеки мільйонів людей, зазначено у заяві МАГАТЕ.

Під час російського масованого ракетно-дронового обстрілу українських енергетичних об’єктів 26 серпня чотири енергоблоки АЕС були тимчасово від’єднані від мережі. Про це йдеться у документі, опублікованому МАГАТЕ після офіційної ноти постійного представництва України при агентстві.

Повідомляється, що внаслідок атаки о 8:58 були відключені енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС. Також через перепади в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, о 17:10 від мережі було відключено енергоблок № 3 Південноукраїнської атомної електростанції. Водночас о 9:05 енергоблоки цієї станції знизили потужність до загального рівня 1800 МВт.

"Російська Федерація продовжує навмисно націлюватися на енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу АЕС країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об’єктів в Україні та безпеки мільйонів людей", – йдеться у заяві.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву, зазначивши, що РФ несе ядерну загрозу для світу: "Їх удари по енергетиці - це більше, ніж терор цивільних. Це свідоме рішення режиму Путіна погрожувати світу ядерною катастрофою", – написав він.

Російська атака 26 серпня

У понеділок, 26 серпня, Росія здійснила черговий масований ракетно-дроновий удар по енергосистемі України. Під час атаки російські загарбники запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян загинули 7 українців, ще 47 людей зазнали поранень.

Міністр енергетики України Герман Галущенко тоді повідомив, що ситуацію в українській енергетиці після нової атаки росіян експерти оцінили як складну. Удари призвели до відключень світла у різних регіонах країні, з понеділка в Україну повернулися стабілізаційні відключення електроенергії.

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