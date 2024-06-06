ТЦК не може затримувати громадян, а поліція - вручати повістки, - ЗМІ

Здійснювати адміністративне затримання можуть лише поліцейські за передбачених законом обставин.

Працівники Територіальних центрі комплектування на соціальної підтримки не можуть без поліції затримувати громадян. Водночас поліція без представників ТЦК не може вручати повістки.

Як йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети, новий закон про мобілізацію свідчить, що самостійно ТЦК не має повноважень затримувати. Також нема повноважень доставляти громадян до ТЦК. Це може робити лише поліція при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. ... Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години", - пише видання. Відео дня

У переліку осіб, які здійснюють доставлення до ТЦК, відсутні працівники ТЦК.

Які повноваження у працівників ТЦК?

Згідно з постановою Кабміну №560, керівники районних чи міських ТЦК звертаються до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, а також вживають заходів разом з представниками поліції до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

При цьому не конкретизується, що мається на увазі під "вжиттям заходів". Однак це не означає, що ТЦК таким чином уповноважили на здійснення затримання і доставлення.

Які повноваження поліції?

Видання зазначає, що поліція може здійснити адміністративне затримання у разі відмови від отримання повістки або ж у разі відмови прослідувати до ТЦК.

Однак виникають питання стосовно відповідності норм про доставлення "до найближчого ТЦК" з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. №1487, відповідно до якої доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП з метою складення протоколів відбувається "до відповідного ТЦК, в якому ця особа перебуває/повинна перебувати на військовому обліку.

Мобілізація в Україні - деталі

Станом на 2 червня свої облікові дані по мобілізаційному закону оновили вже 1,5 мільйона осіб, розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, люди приходять і до територіальних центрів комплектування, і до Центрів надання адміністративних послуг. Але безумовним лідером за кількістю оновлень є мобільний застосунок "Резерв+".

Він зазначив, що з 18 червня в застосунку з’явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документу.

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