Процес триває і в Україні, і за межами держави.

Українські чоловіки продовжують оновлювати свої облікові дані. Станом на 2 червня це зробили вже 1,5 мільйона осіб, розповів на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, люди приходять і до територіальних центрів комплектування, і до Центрів надання адміністративних послуг. Але безумовним лідером за кількістю оновлень є мобільний застосунок "Резерв+".

"З 18 червня в ньому з’явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документу", – розповів Лазуткін.

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Українці, що знаходяться за кордоном, теж оновлюють облікові дані, але статистика там значно менша. За словами спікера Міноборони, з 18 травня і по сьогодні через "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч українців, які знаходяться у 124 країнах. Найбільше зареєстрованих – з Польщі, Німеччини, Канади, Чехії, США, Великої Британії, Іспанії, Литви, Нідерландів та Словаччини.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, свідчить, що деякі категорії українців втратили відстрочку від мобілізації. Зокрема її більше не матимуть багатодітні батьки, які не платять аліменти, здобувачі другої (та більше) вищої освіти, обмежено придатні за станом здоров’я та інші.

Також ми розповідали, що військовозобов’язані, яким не виповнилося 25 років, не підлягають обов’язковій мобілізації. Але це не означає, що їм не можуть вручити повістку.

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