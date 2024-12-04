За його словами, наразі про "перемогу" ще не йдеться.

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Києві та області Микита Козиренко заявив про "майже повне викорінення бусифікації".

В інтерв'ю UA.NEWS він зазначив, що під "бусифікацію" не підпадають мобілізаційні заходи, які проводять згідно з вимогами закону - з присутністю відповідних органів, фіксацією та відеофіксацією:

"Одним із найбільших успіхів, якого ми досягли разом із регіональними представництвами під керівництвом Дмитра Лубінця, є майже повне викорінення так званої бусифікації", - заявив він.

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Омбудсман Дмитро Лубінець вже відреагував на цю заяву. Він написав у своєму Telegram-каналі, що слова Козиренка "було вирвано з контексту":

"Дійсно, мої представники у регіонах реагують на випадки неправомірних дій представників ТЦК. За нашими зверненнями відкриті дисциплінарні та кримінальні провадження по випадках так званої "бусифікації". Але про жодну "перемогу" й здобутки йтися не може".

Мобілізація в Україні

Раніше міністра оборони Рустема Умєрова запитали, чи допоможе цифровізація армії зменшити випадки "бусифікації" чоловіків. Він сказав, що у планах "відходити від болючих для населення питань".

В Міноборони називали частину роликів силової мобілізації на вулицях постановкою. Водночас вони зазначали, що не толерують випадки перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП.

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