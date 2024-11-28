За словами Світана, в Україні не повинно бути примусової мобілізації.

Оптимальний вік для призову до лав Збройних сил України - 21-49 років. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, в Україні не повинно бути примусової мобілізації, оскільки в армію мають потрапляти мотивовані, профпридатні люди, натомість "бусифіковані" не зможуть виконувати бойові задачі, адже у них немає мотивації.

"За статистикою, воювати може 1% від населення. В українських реаліях - це 300-350 тисяч людей. І щоб цей 1% залучити до армії, потрібен механізм мотивації. А наразі мотиваційний інструмент є лише один - це фінансове забезпечення. Перше, що треба зробити, - це підійняти виплати військовослужбовцям", - вважає аналітик.

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Він також озвучив світові градації щодо зарплат для військових - так, у мирний час ця сума становить близько $3000 на місяць, а у воєнний час ця сума подвоюється:

"Це та сума, яку мають отримувати військові, які несуть службу, виконуючи бойові задачі в зоні бойових дій".

Світан наголосив, що є граничний вік, який пов'язаний з функціоналом організму - "психологічний та фізичний вік для нормальної служби в армії". Так, психіка людини готова виконувати бойові задачі та відповідати за підлеглих чи побратимів не раніше 21 року. При цьому фізіологічно людина здатна брати участь у бойових діях до 49 років.

"Вчитися воювати можна раніше – починаючи з 17 років, як закінчили школу, можна йти до спеціалізованих ВНЗ. Але потрапляти на лінію фронту із системою відповідальності за себе та побратимів раніше 21 року просто не можна. ... Всі ці розповіді про зниження мобілізаційного віку до 18 років - це радше піарний, або ж антипіарний хід. Ну або ці люди взагалі не розуміють, як працює військова система", - резюмував експерт.

Мобілізація в Україні - останні новини

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, народний депутат Федір Веніславський розповів, якою має бути зарплата для отримання "броні". За його словами, вона має становити не менше 20 тисяч гривень. Йдеться про нараховану заробітну плату, з якої потім стягуються податки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні призупинили бронювання військовозобов'язаних у зв'язку з проведенням Міністерством оборони аудиту підприємств критичної інфраструктури.

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