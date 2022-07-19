Юридичне оформлення перейменування театру Лесі Українки завершено.

Нова назва "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки" відтепер внесена до актів Уряду.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів прийняв на своєму засіданні 15 липня.

"Юридичне оформлення перейменування театру Лесі Українки завершено. Процес перейменування закладу розпочався ще наприкінці лютого. Це було рішення колективу, і воно є цілком зрозумілим. Вилучення з назви театру слова "російський" стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності та репертуарна політика. Шанувальники театрального мистецтва зможуть переглядати якісні вистави українських та зарубіжних авторів тепер українською мовою", - сказав Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом від 8 червня 2022 р. № 188 затвердило нову назву - Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, вилучивши слова "російської драми" з назви театру, та затвердило його статут у новій редакції.

Крім того, театр Лесі Українки забезпечив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.