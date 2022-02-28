Відтепер театр називатиметься Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Слово "російської драми" прибрали з назви Національного академічного театру імені Лесі Українки.

Про це йдеться в заяві генерального директора - художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича.

"У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого в колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки", - заявив Резнікович.

Відтепер театр називатиметься Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.