Телеграм-канал УНІАН заблокували в TGStat на вимогу Роскомнадзора

Раніше наглядове відомство заборонило російським читачам доступ до сайту УНІАН.

Телеграм-канал УНІАН - https://t.me/uniannet - видалили з найбільшого каталогу Telegram-каналів і чатів TGStat, в базі якого знаходиться більше мільйона каналів і чатів, класифікованих за країнами, мовами і тематиками.

Як стало зрозуміло з листування редакції з адміністрацією TGStat, канал УНІАН був видалений з бази на вимогу Роскомнадзора.

Незважаючи на те, що в пошуку канал УНІАН ще можна знайти, при спробі отримання докладної інформації, сайт повідомляє, що це більше неможливо: "Ми знайшли на даному каналі заборонений зміст, і обмежили можливість його перегляду на TGStat", - йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що в базу сервісу аналітики наш тг-канал був внесений автоматично.

28 лютого минулого року, з початком війни путінського режиму проти незалежної України, Роскомнадзор на вимогу Генпрокуратури РФ вніс російську і українську версії УНІАН в реєстр заборонених сайтів, недоступних для перегляду з Росії.

Нагадаємо, Роскомнадзор вже не перший рік намагається заблокувати й сам меседжер в Росії, а також обмежити доступ російських користувачів до незалежної від російської влади інформації і до недержавних опозиційних ЗМІ. У листопаді на вимогу Генеральної прокуратури РФ Роскомнадзор обмежив доступ до домену t.me, що належить Telegram, а на початку січня 2023 року Роскомнадзор визнав месенджер іноземним і зарахував до таких, що не підлягають інтеграції з банками.

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