Домен заблокували на підставі вимоги Генпрокуратури РФ.

У Росії на вимогу Генеральної прокуратури РФ Роскомнагляд обмежив доступ до домену t.me, який належить месенджеру Telegram. Запис про обмеження зник з реєстрів за кілька годин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що підставою для внесення домену в реєстр Роскомнагляду стала ст. 15.3 закону про інформацію (обмеження доступу до сайтів в інтернеті, що містять інформацію з закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі у масових заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку, недостовірну суспільно значущу інформацію).

Відео дня

Рішення про блокування домену було прийнято на підставі відповідної вимоги Генпрокуратури Росії від 29 жовтня.

При цьому в Роскомнагляді наголосили, що блокування Telegram на території Росії повністю виключено.

Примітно, що за кілька годин запис про обмеження доступу до домену зник з реєстрів.

Блокування інтернет-ресурсів в Росії

У березні 2022 року Роскомнагляд обмежив доступ до соцмережі Instagram для користувачів на території РФ, як того вимагала Генпрокуратура РФ. У відомстві пояснили, що в соціальній мережі нібито поширюються інформаційні матеріали з "закликами до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, в тому числі військовослужбовців".

Через вторгнення Россі в Україну багато ресурсів також заявили про блокування доступу до свого контенту на території РФ. Так, американська корпорація Monotype закрила для росіян доступ до своїх шрифтів. Йдеться про популярні шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma і Helvetica.

Вас також можуть зацікавити новини: