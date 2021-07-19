Захоплювач заручників у Луцьку стверджує, що відчув людяність президента.

Терорист Максим Кривош, який рік тому захопив у Луцьку 13 заручників, зізнається - у будь-якому разі відпустив би їх усіх до настання повної темряви.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН:

У правоохоронців руки свербіли, я це розумів. Є така річ як тепловізор, який не міг бути використаний, поки автобус стояв, нагрітий сонцем.

Кривош стверджує, що майже всі його вимоги - зокрема оголосити терористами керівництво країни, суддів, Верховної Ради і церков - були риторичними.

Єдина реальна вимога була до президента Володимира Зеленського - закликати всіх дивитися фільм "земляни".

Як відомо, голова держави особисто брав участь у переговорах із захплювачем. Кривош стверджує, що в спілкуванні відчув людяність Зеленського.

На "ти" він перший перейшов, я вже потім. Він почав з того, що по деяких особах в моєму списку він згоден. Потім сказав, що згоден виконати мою вимогу.

Причому терорист стверджує, що у них з президентом була домовленість - якщо Зеленський виконає його вимогу, то він одразу відпустить трьох заручників, а через півгодини після цього - десятьох інших. Кривош підкреслює, що це була його особиста ініціатива.

Що відомо про Луцького терориста?

21 липня 2020 року озброєний Кривош захопив у Луцьку рейсовий автобус з 12 пасажирами і водієм. Близько 22:00 він звільнив усіх заручників і здався силовикам.

Виявилося, що він був двічі судимий і перебував на психіатричному обліку.

Зараз його справу розглядає суд, а сам він знаходиться в СІЗО. Кривошу закидають цілий "букет" кримінальних правопорушень: захоплення заручників, вчинення теракту, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, незаконне поводження зі зброєю, примус працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків, незаконне заволодіння транспортним засобом та посягання на життя правоохоронців.

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Автор: Станислав Кожемякин