Такої перевірки, як у Києво-Печерській лаврі, не відбувається, тому що там продовжує діяти відповідна угода.

У Почаївській Успенській лаврі триває перевірка фінансової звітності. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Там такої перевірки, як в Києві (у Києво-Печерській лаврі - УНІАН), не відбувається, тому що там продовжує діяти відповідна угода. Є перевірка фінансової звітності. В подальшому будемо напрацьовувати варіанти роботи в Почаєві", - сказав він.

Також він додав, що закінчився строк дії угоди використання УПЦ МП кількох храмів на території Чернігівського заповідника.

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"Там процес переговорів з представниками парафії розпочався більш-менш цивілізовано. Також є нюанси, пов'язані з їхніми діями в минулому, але наразі опрацьовуємо спільну позицію, яким чином найближчим часом ми повернемо собі в управління історичні пам'ятки Чернігівського заповідника", - сказав він.

Ситуація навколо Почаївської лаври - деталі

В грудні 2022 року на сесії Тернопільської обласної ради, на території якої розташована Почаївська лавра, було проголосовано за звернення до керівника уряду, парламенту, СБУ та генпрокурора щодо повернення лаври до державної власності та розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів УПЦ (МП).

Також 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня 2023 року Свято-Успенський монастир УПЦ МП попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року.

Проте представники УПЦ МП не бажають залишати лавру і заявляють, що не бачать підстав для виселення.

Також вони оскаржили відповідне рішення в суді, але 30 березня Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра".

Комісія з приймання-передачі державного майна заповідника через супротив УПЦ МП не може розпочати свою роботу.

Міністерством культури та інформаційної політики створено комісію, що перевіряє використання УПЦ МП об'єктів Почаївської лаври.