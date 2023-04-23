Ситуація є складнішою аніж в Києво-Печерській лаврі.

Міністерством культури та інформаційної політики створено комісію, що перевіряє використання УПЦ МП об'єктів Почаївської лаври.

Також створено комісію, що перевіряє використання об’єктів Чернігівського заповідника, повідомив в ефірі телемарафону міністр культури Олександр Ткаченко.

"У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника. … Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", – розповів Ткаченко.

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За словами міністра, уряд перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП.

Ситуація в Києво-Печерській лаврі - що треба знати

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. В березні Свято-Успенський монастир УПЦ МП попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року.

Представники УПЦ МП мали звільнити приміщення, однак залишалися на території заповідника, заявляючи, що підстав для виселення немає і позиваючись до суду. Утім Господарський суд міста Києва відмовив УПЦ МП в забезпеченні позову.

Попри це, Комісія з приймання-передачі державного майна заповідника не одразу змогла розпочати роботу - через фізичне перешкоджання з боку УПЦ МП. В середині квітня перевірку було розпочато. Комісія зафіксувала знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Оцінка стану пам'яток на території Києво-Печерської лаври після років господарювання тут УПЦ МП триває, та прихожани Московського патріархату продовжують перешкоджати роботі комісії Мінкульту.

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