За кілька годин представник артиста прибув на штрафмайданчик, сплатив штраф і забрав автівку.

У Києві інспекція з паркування евакуювала автомобіль, який був припаркований на смузі громадського транспорту на вул. Велика Васильківська.

Про це повідомляє Київська платформа евакуцації. У повідомленні уточнюється, що це сталося 29 грудня о12:30.

Власник автомобіля виявився членом родини українського виконавця, колишнього народного депутата й лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

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"За кілька годин представник артиста прибув на штрафмайданчик на вул. Набережно-Луговій. Протягом 20 хвилин чоловік сплатив штраф через додаток "Київ цифровий" і забрав автівку", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, український співак Святослав Вакарчук показав себе у трьох різних образах. Добірку світлин музикант опублікував у своєму Instagram.